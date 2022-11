Meble kolonialne były często używanym stylem wzorniczym używanym przez amerykańskich kolonistów od połowy XVI wieku do połowy XVII wieku. Na ich projekt wpłynęły style stosowane w Anglii i jej koloniach w Indiach. W odróżnieniu od angielskiego wzornictwa styl kolonialny spełniał potrzebę posiadania wielofunkcyjnych mebli. Obecnie możemy zaobserwować rosnący trend w dekorowaniu mieszkań właśnie w tym stylu.

Meble kolonialne - charakterystyka

Połączenie egzotyki z elegancją i klasyką, to właśnie meble kolonialne. Większość mebli wykonana jest z ciemnego drewna i wyrzeźbiona jest w liczne wzory, które inspirowane są wpływami kultury chińskiej, tybetańskiej i oczywiście indyjskiej. Kolonialne meble są masywne, ale za to bardzo solidne w wykonaniu, dzięki czemu potrafią wytrzymać bardzo długi czas i są mocno odporne na uszkodzenia. Mogą być one wykorzystywane zarówno w nowoczesnym budownictwie, jak i bardziej klasycznym czy minimalistycznym, ponieważ obecnie na rynku dostępne są ich różne modyfikacje.

Czym wyróżnia się styl kolonialny?

Styl kolonialny to przede wszystkim połączenie orientalnych styli i dekoracji, z klasycznymi wykonaniami zachodnimi. Istnieje kilka rodzajów tego stylu, jednak większość z nich charakteryzuje się podobnym wykonaniem mebli. Materiał wykorzystywany to głównie drewna pochodzenia azjatyckiego - bambus, palisander, mango czy rattan. Styl ten jest często też mieszany ze stylem boho czy etno.